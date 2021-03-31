РИАМО - 31 мар. За последние сутки в столице подтвердили 1286 новых случаев коронавирусной инфекции, всего в городе за время пандемии зафиксировали 1 026 740 случаев заболевания, сообщает московский оперштаб.

В мегаполисе продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. Сделать прививку можно в городских поликлиниках и мобильных пунктах. Для вакцинации нужно иметь при себе полис ОМС и паспорт.

Частные медклиники тоже подключились к вакцинации. В 108 из них можно будет сделать прививку, платя только за сам укол, а не за вакцину.

В РФ за сутки выявлено 8275 новых случаев коронавируса. Умерло 408 человек, полностью выздоровели 10 176 пациентов.

На сегодняшний день в 85 регионах России выявлено 4 545 095 случаев Covid-19. За весь период пандемии зафиксировано 98 850 смертей, выздоровели 4 166 172 человека.

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