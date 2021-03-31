РИАМО - 31 мар. Склад оружия и боеприпасов обнаружили в доме мужчины, устроившего стрельбу по силовикам в поселке Вешки в Мытищах, передает ТАСС.

В одном из помещений найдены коробки с патронами, магазины к ППШ, СВД, АК, гранаты, а также револьверы и пистолеты Макарова.

Версия следствия, что 61-летний Владимир Барданов был подпольным оружейником, подтверждается. Все изъятое оружие и патроны направят на экспертизу.

30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом, который располагается в поселке Вешки в Мытищах, с целью проверить информацию о незаконном хранении оружия. Хозяин дома открыл по ним огонь и кинул в их сторону две гранаты. К месту инцидента были стянуты силы спецназа Росгвардии.

После мужчина забаррикадировался на третьем этаже и продолжил стрелять. Во время штурма боец одного из спецподразделений Росгвардии был ранен, а в доме начался пожар. По предварительным данным, мужчина в нем и погиб. Следователи проведут генетическую и иные экспертизы останков тела мужчины.

Уголовное дело возбуждено по статье 317 УК РФ, части первой статьи 222 УК РФ и части первой статьи 222.1 УК РФ.