РИАМО - 31 мар. Информация о минировании трех больниц в Люберцах и отделения банка в Пушкине не подтвердилась, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщения о заложенных бомбах поступили в минувшие сутки. Кинологи проверили Люберецкие областные больницы №1 и №2, а также Люберецкую детскую больницу. Эвакуацию людей из медучреждений не проводили, по итогам проверки взрывчатых веществ не обнаружено.

Кроме того, специалисты проверили отделение банка ВТБ в городе Пушкино. В результате проверки угроза взрыва не подтвердилась. О минировании в call-центр банка сообщил пьяный мужчина, его задержали.