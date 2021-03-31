РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. В подмосковном Подольске лицею №23 предоставят дополнительное здание в школе-новостройке для снятия проблемы обучения детей во вторую смену, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

В последние дни через социальные сети к главе поступили вопросы о дальнейшей деятельности лицея №23. В частности, активно обсуждался переезд учреждения в одно из зданий школ-новостроек.

«Официально информирую, что в действительности рассматривается вопрос о предоставлении лицею №23 в дополнение к используемому нового школьного здания из числа возводящихся в настоящее время на Флотском проезде и Бородинском бульваре. Таким образом, деятельность лицея №23 в родных стенах продолжится. Предоставление лицею еще одного здания позволит снять проблему обучения начальной школы во вторую смену», - написал Пестов на своей странице в соцсети Instagram.

Второе здание школы-новостройки с его современным образовательным пространством, инновационными техническими средствами позволит увеличить контингент обучающихся, состав педагогического коллектива, серьезно повысит возможности организации учебного процесса по профильным естественно-научным предметам.

В лицее №23 в настоящее время в двухсменном режиме обучаются 930 человек, 645 из них – жители микрорайонов Межшоссейный и Шепчинки. 285 школьников приезжают на учебу из других микрорайонов округа. Лицей №23 входит в топ-100 лучших школ Подмосковья.

Аналогичный проект реализован в Климовске, где гимназии имени Подольских курсантов дополнительно предоставили здание школы-новостройки на улице Революции.