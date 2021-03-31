РИАМО - 31 мар. После ослабления Covid-ограничений оборот театров, кинотеатров, а также концертных залов столицы вырос на 37,1%, сообщается на сайте мэра Москвы.

«В первые выходные после ослабления ограничений оборот отрасли вырос на 24%, до 101,6 миллиона рублей, а к выходным 20-21 марта выручка составила уже 139,4 млн рублей — это на 37,1% выше, чем в первые выходные после смягчения ограничений», — сказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что за два месяца, с 23 января по 23 марта, суммарный оборот театров, концертных залов и других учреждений культуры составил 4,6 млрд рублей либо 71,5% от аналогичного периода 2020 года.

Кинотеатры столицы восстанавливают обороты на фоне роста количества премьерных показов, а также смягчения ограничений. Самый большой рост оборот зафиксировали в конце января.

По словам министра правительства Москвы, главы департамента экономической политики и развития Москвы Кирилла Пуртова, 23-24 января после снятия ограничений оборот кинотеатров вырос почти на треть по сравнению с предыдущими выходными и составил 83,6 млн рублей.

Пуртов отметил, что за выходные 20-21 марта оборот составил 84,7 млн рублей. Таким образом, он прибавил к показателям первых выходных после увеличения лимита посещения еще 1,3%. За время с момента смягчения ограничений выручка кинотеатров составила 1,6 млрд рублей и восстановилась на 75,7%.

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