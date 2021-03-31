РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 31 мар. В среду КДЦ «Союз» приглашает жителей на мероприятия, посвященные 139-летию со дня рождения Корнея Чуковского, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

В 15:00 состоится онлайн-викторина. Присоединиться к мероприятию можно на странице КДЦ в инстраграм: https://www.instagram.com/kdc_soyuz/.

В 16:00 - познавательная программа. Мероприятие пройдет по адресу: поселок Малаховка, улица Шоссейная, дом 2. Вход по предварительной записи, телефон 8 (495) 501-41-88.