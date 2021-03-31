РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. В подмосковном Подольске дорожные службы делают ямочный ремонт на четырех улицах, всего устранили 1054 ямы из 1359 зарегистрированных, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

С приходом тепла начали ямочный ремонт на дорогах. Сложившиеся в текущем году погодные условия серьезно повлияли на ухудшение эксплуатационных характеристик улично-дорожной сети. Для ямочного ремонта применяются технологии литого и холодного асфальта.

На данный момент на улично-дорожной сети округа зарегистрировано 1359 ям, устранено – 1054. С начала текущей недели дорожные службы ведут работы на улицах Орджоникидзе, Генерала Стрельбицкого, бульваре 65-летия Победы и Флотском проезде. Далее – улицы Генерала Смирнова и Генерала Варенникова. Работы также запланированы в деревне Федюково и поселке Быково.

Перечень участков улиц, где необходим ямочный ремонт, дополняют ежедневно по результатам объездов территорий округа. На прошедшей неделе провели работы на улицах Пионерской Фетищевской, Ульяновых, Ватутина, Давыдова, Мраморной, Революционном проспекте в Подольске, на улицах Садовой, Советской, Мичурина в Климовске.