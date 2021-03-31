РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 31 мар. В Подольске реализуют региональную программу по капитальному ремонту многоквартирных домов, в ходе которой в микрорайоне Львовский начали ремонтировать фасады на трех домах, сообщил глава Подольска Николай Пестов.

В микрорайоне Львовский в 2020 году в рамках программы капремонта уже утеплили фасады дома №8 на Садовом проезде, дома №3 на улице Магистральная, дома №7 на улице Садовая, отремонтировали кровлю дома №1 на Больничном проезде. В текущем году работы выполняются в доме №3 по Садовому проезду, доме №2 на улице Красная, ремонтируют фасады.

В трехлетний план региональной программы капитального ремонта включили 324 многоквартирных дома Подольска. На 153 домах планируется ремонт кровли и фасада, в 92 – замена инженерных коммуникаций, на 22 – ремонт фундамента и отмостки, на 21 – установка коллективных узлов учета, в 13 МКД запланирована установка 36 новых лифтов.

Полный перечень адресов, включенных в региональную программу капремонта, размещен на официальном сайте Фонда капитального ремонта Московской области в по адресу.