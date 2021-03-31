РИАМО - 31 мар. В столице провели свыше 1 тыс. электронных обсуждений градостроительных проектов, обсуждения перешли в онлайн на платформу «Активный гражданин» год назад, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За минувшие 12 месяцев состоялось более тысячи обсуждений. Жители оставили 400 тыс. замечаний и предложений, при этом больше всего вопросов обсудили в ЦАО.

Одними из самых интересных для горожан стали проекты по программе реновации, а также по благоустройству вблизи Московских центральных диаметров. По этим темам внесли свыше 100 тыс. предложений.

По словам председателя Москомархитектуры Юлианы Княжевской, общественные обсуждения в электронном формате позволяют наладить диалог между городом и его жителями. По закону они имеют право участвовать в принятии решений, которые касаются развития городских пространств.

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