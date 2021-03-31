РИАМО - 31 мар. Первое заседание совета предпринимателей прошло в Москве 30 марта, он создан для взаимодействия бизнес-сообщества с правительством столицы, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

Совет предпринимателей включает в себя 21 рабочую группу. В его состав также входят 128 бизнесменов из самых разных отраслей.

«Вместе мы будем работать над дальнейшим улучшением бизнес-климата, развитием деловой среды, донастройкой действующих и выработкой новых мер поддержки», — сообщила заместитель мэра Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

Теперь у городских бизнесменов появится возможность напрямую обсуждать с городскими властями меры поддержки и ключевые вопросы, которые касаются работы малого и среднего бизнеса. Кроме того, теперь столичные предприниматели смогут сами участвовать в выработке решений.

В структуре совета предусмотрена ротация. Голосование в состав состоялось в феврале. Было отдано более 430 тыс. голосов.

На первом заседании члены совета утвердили регламент, определили сопредседателей и координаторов рабочих групп, рассмотрели план работы на год. Председателем совета стал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Московским предпринимателям расскажут о финансовых инструментах>>