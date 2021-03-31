РИАМО - 31 мар. В московских аэропортах Шереметьево, Домодедово и Внуково утром в среду задержали и отменили 24 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэропорту Внуково задержали 2 рейса и отменили 4 рейса, в Домодедове задержано 10 рейсов, отменено 6, в Шереметьеве 1 рейс задержали, еще 1 отменили.

Согласно сведениям онлайн-табло аэропорта Жуковский, там нет задержек и отмен рейсов.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпанией или организацией, обслуживающей аэропорт, непосредственно в воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 минут и более.

Поездки на аэроэкспрессах из аэропорта Шереметьево стали выгоднее>>