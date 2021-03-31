РИАМО - 31 мар. Загруженность московских дорог утром в среду достигла 7 баллов из 10 возможных, ухудшение ситуации на дорожной сети мегаполиса прогнозируется вечером, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сложная дорожная ситуация наблюдается на северо-западе, севере, северо-востоке, востоке и юге МКАД.

Проблемы с движением есть на Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов, а также Волгоградском проспекте, загружены некоторые участки Третьего транспортного кольца, Ленинградского и Ярославского шоссе.

Также движение затруднено в районах станций метро «Маяковская», «Белорусская», «Баррикадная» и «Добрынинская».

В центре города есть сложности в движении на Тверской улице, Новом Арбате, Валовой улице.

Вечером пробки могут достигнуть 8 баллов.