РИАМО - 31 мар. За прошедшую ночь в Москве выпало 7 мм осадков, что является двухдневной нормой. В Московской области больше всего осадков выпало в Серпухове — 10 мм, сообщила РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Елена Волосюк.

Месячная норма осадков в марте в Москве составляет 34 миллиметра.

«Предварительно, за прошедшую ночь в Москве выпало 7 миллиметров осадков (20% от месячной нормы в марте - ред.) — это двухдневная норма», — сказала Волосюк.

Она добавила, что в Московской области больше всего осадков выпало в Серпухове — 10 миллиметров. Меньше всего — в Черустях и Можайске — по 3 миллиметра осадков.