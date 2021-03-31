РИАМО - 31 мар. Здание главного дома бывшей Фряновской шерстопрядильной мануфактуры XVIII-XIX веков отреставрируют по программе «1 рубль за 1 квадратный метр», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Будущий инвестор должен будет выполнить обязательства по сохранению объекта, после чего сможет продолжить арендовать здание по льготной ставке один рубль за квадратный метр в год на протяжении 49 лет», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в аукционе могут принять участие индивидуальные предприниматели, а также физические и юридические лица. Заявки принимают до 9 апреля. Торги запланированы на 16 апреля.

Площадь одноэтажного кирпичного здания на Воронцовский улице, 19а, строение 2 составляет более 1 тыс. кв. метров. Дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. После реставрации здесь могут открыть медицинскую клинику, офисы, учреждение досуга или другого назначения. Здесь предстоит привести в порядок интерьеры и фасады.