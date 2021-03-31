РИАМО - 31 мар. Онлайн-программу «Сам себе бухгалтер и финансист» подготовили для московских предпринимателей, занятия курса пройдут в апреле, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Мы организуем для предпринимателей образовательные программы, которые дают основы финансовой грамотности. Знание своих возможностей — одна из самых важных компетенций предпринимателя», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

1 апреля пройдет конференция в онлайн-формате «Финансовые инструменты для малого бизнеса». Регистрация доступна на сайте. Курс «Сам себе бухгалтер и финансист», где научат управленческому учету и нюансам бухгалтерии, пройдет с 5 по 9 апреля. Необходима регистрация на сайте.

Подробная информация о действующих мерах поддержки для предпринимателей доступна на портале.

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