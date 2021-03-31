РИАМО - 31 мар. В районе Крылатское на западе столицы достроили и готовят к вводу эксплуатацию школу на 300 мест, которая внешне напоминает самолет, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Помимо специализированных предметных классов, (в школе - ред.) также будут функционировать медицинский блок, обеденный и актовый залы, мастерские для занятий технологией», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Школу построили по адресу Рублевское шоссе, 70, строение 4. Ее площадь составляет порядка 6,7 тыс. кв. метров. Здание возвели как часть жилого комплекса. Школу раскрасили в красный и желтый цвета. После ввода в эксплуатацию инвестор намерен передать ее в собственность города.

Застройщик также планирует передать городу построенный на территории ЖК детский сад. В него примут 125 детей.

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