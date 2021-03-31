РИАМО - 31 мар. Самыми востребованными пакетами услуг в офисах «Мои документы» стали «Рождение ребенка», «Многодетная семья» и «Оформление наследства», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Возглавил топ-3 пакет услуг «Рождение ребенка». Поскольку родителям нужно оформлять сразу несколько документов на новорожденного, в центрах предлагают сделать это разом. С 2016 года этим пакетом воспользовались свыше 450 тыс. посетителей столичных центров госуслуг.

За тот же период пакетом услуг для многодетных семей воспользовались свыше 100 тыс. раз. В частности, он позволяет получить удостоверение многодетной семьи или льготы по налогу на имущество.

За пакетом услуг «Оформление наследства» с 2016 года горожане обращались свыше 60 тыс. раз.

В офисах «Мои документы» можно получить услуги по девяти жизненным ситуациям, например, «Перемена имени» или «Я потерял документы».

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