РИАМО - 31 мар. Первая в мире вакцина от Covid-19, которая предназначена для животных, была создана учеными Россельхознадзора, разработка прошла процедуру регистрации, сообщает Федеральное агентство новостей.

Вакцину под названием «Карнивак-Ков» уже можно использовать.

«Она является первым и на сегодняшний день единственным в мире профилактическим препаратом от Covid-19 для животных», — сказал заместитель руководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Он добавил, что запуск производства на крупнейшей в РФ платформе по изготовлению медикаментов для скота – Федерального центра охраны здоровья животных, – ожидается уже в следующем месяце.

В стране зарегистрированы еще три вакцины от Covid-19, а именно «Спутник V» (Центра имени Гамалеи), «ЭпиВакКорона» (новосибирского «Вектора») и «КовиВак» (Центра имени Чумакова).