РИАМО - 31 мар. Боязнь насмешек или молчание в ответ на неприятные жесткие шутки из страха испортить отношения свидетельствуют о психологических проблемах у человека, сообщила РИАМО психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

«Когда человек внутренне не уверен в собственной ценности, собственной правоте, когда он боится быть отвергнутым важными для него людьми, то он молча проглатывает обидные для него шутки», - сказала Панова.

По ее словам, в такой ситуации возможны два варианта - человек боится выразить свои чувства из страха вызвать конфликт, либо он сам внутренне убежден в том, что действительно плох и достоин издевательств.

«В таких ситуациях человеку обязательно нужна помощь психотерапевта, иначе любые отношения рано или поздно превратятся в деструктивные», - предупредила специалист.

При этом Панова подчеркнула, что не всегда неприятная шутка является результатом целенаправленного намерения причинить боль.

«Люди не читают мысли друг друга, поэтому важно сообщать близким, что шутки на определенную тему болезненны. Во многих случаях такое откровенное обсуждение прекратит поток неприятных колкостей, если близкий вас ценит», - заключила психотерапевт.