РИАМО - 31 мар. Специалисты проведут ДНК-экспертизу тела стрелка из Мытищ, которое удалось найти в частном доме в поселке Вешки после пожара, сообщает РИА Новости.

«Нашли сильно обгоревшее тело, будут проводить экспертизу ДНК», — сообщил источник в правоохранительных органах.

30 марта сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом, который находится в элитном жилом поселке Вешки в Мытищах, для проверки информации о незаконном хранении оружия. 61-летний хозяин дома открыл по правоохранителям огонь и кинул гранаты. К месту инцидента были стянуты силы спецназа Росгвардии.

Спецоперация длилась почти 10 часов. Мужчина отказался сдаваться добровольно. Один из бойцов получил огнестрельное ранение и был госпитализирован. Во время штурма в доме, где укрывался мужчина, начался пожар. Стрелок, предварительно, погиб в огне.

Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела по факту покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

По данным СМИ, стрелок из Мытищ – бывший владелец автосервиса и охранных предприятий, гендиректор торгово-строительной фирмы 61-летний Владимир Барданов. На него официально было зарегистрировано шесть единиц оружия: винтовки, ружье и пистолет.