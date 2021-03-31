РИАМО - 31 мар. В 2021 году в домах на северо-востоке столицы установят 32 подъемные платформы для маломобильных граждан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Стартовали работы по монтажу 20 платформ, в том числе 16 наклонных и четырех вертикальных. После завершения подготовительной работы начнется установка подъемников для маломобильных граждан еще в 12 подъездах жилых домов.

Платформы установят по ранее поданным заявкам. Их принимают в органах соцзащиты по месту жительства. Специалисты приступают к подготовке проекта при наличии технической возможности для монтажа оборудования.

В частности, в районах Южное Медведково и Отрадное установят по четыре подъемные платформы. В домах также установят пандусы, поручни, а также двери с доводчиками, которые можно будет открывать дистанционно.

С 2011 по 2020 год в столице установили 1420 подъемных платформ для удобства маломобильных горожан.

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