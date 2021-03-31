РИАМО - 31 мар. Двоих мужчин признали виновными в покушение на убийство и разбой в одном из столичных парков. Злоумышленники получили 11 и 12,5 лет колонии строгого режима, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

Инцидент произошел 13 июля 2019 года в парке вблизи улицы Богданова. В ходе драки Илья Сладков повалил мужчину на скамейку, а затем Сердар Николаев несколько раз ударил его ножом. После они забрали у мужчины ценные вещи и сбежали. Потерпевший выжил благодаря своевременной медпомощи, скорую пострадавшему вызвали очевидцы.

«Собранные следственными органами ГСУ СК РФ по Москве доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении Николаева и Сладкова», – сказала Иванова.

Во время следствия фигуранты показали место, где они избавились от орудия преступления – ножа, обнаруженного криминалистами при исследовании дна пруда.

Сладкова осудили на 11 лет лишения свободы, а Николаева – на 12,5. Фигуранты отбудут срок в исправительной колонии строгого режима.