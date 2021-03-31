РИАМО - 31 мар. Жители столицы могут принять участие в тренингах по развитию универсальных навыков, занятия стартуют в апреле в центре занятости «Моя карьера», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Москвичи смогут стать участниками деловых игр и по-новому взглянуть на свои знания и опыт.

7 апреля пройдет деловая игра «Нетворкер». Участники получат навыки, которые пригодятся в поиске работы. Как ставить и добиваться выбранных целей, расскажут на деловой игре «Путь к мечте» 16 апреля.

19 апреля состоится тренинг «Мама. Перезагрузка», который будет полезен женщинам, выходящим из декрета.

Занятия проходят с соблюдением всех мер безопасности в здании центра «Моя карьера» на улице Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

Чтобы присоединиться к тренингам или получить другие услуги необходима регистрация по номеру: +7 (495) 870-44-44 или на сайте mos.ru.

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