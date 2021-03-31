РИАМО - 31 мар. Попавшие на проезжую часть талые воды меняют сцепление колес с дорогой, поэтому тормозной путь автомобиля может увеличиться, сообщил РИАМО начальник управления организации и безопасности дорожного движения министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Виктор Щулепников.

Он отметил, что в межсезонье трафик на дорогах заметно увеличивается, а погодные условия изменчивы, поэтому водителям необходимо проявлять особую внимательность за рулем.

«Сейчас температурный режим пока устанавливается и скачет от плюсовых до отрицательных отметок, на дорогах возможно образование небольшой гололедицы, поэтому стоит быть предельно аккуратными, не превышать скорость и не маневрировать на поворотах, съездах, в зонах пешеходных переходов», - сказал Щулепников.

Он также посоветовал не спешить с «переобувкой» авто - поставить летнюю резину можно будет тогда, когда среднесуточная температура воздуха в течение недели окажется на уровне около плюс 7 градусов.​