РИАМО - 31 мар. Пробки на столичной дорожной сети вечером в среду могут достигнуть 8 из 10 возможных баллов, некоторые проблемы с движением в городе наблюдаются утром, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

Движение в сторону центра в настоящий момент затруднено на шоссе Энтузиастов, Рязанском проспекте и Волгоградском проспекте.

Проблем с движением транспорта нет на проспектах Маршала Жукова, Кутузовском и Комсомольском.

Ситуация на городских дорогах осложняется ремонтными работами, которые проводятся на 82-м, 31-м и 53-м км МКАД, на Дмитровском, Варшавском и Пятницком шоссе, а также на проспекте Мира.

Загруженность столичных дорог утром составила 4 балла.