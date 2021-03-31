РИАМО - 31 мар. Аудиогид с историями о станциях и достопримечательностях появился на первом Московском центральном диаметре, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Горожане могут узнать о «русском Кембридже» около станции Новодачная, почему станция Марк получила такое название, а также множество других любопытных фактов.

Чтобы послушать истории аудиогида, надо зайти на сайт. Выпуски о каждой из станций по маршруту диаметра от Лобни до Одинцова также доступны в приложении проекта Arzamas.

В поездах МЦД разместят QR-коды, с помощью которых можно будет начать прослушивание аудиогида.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября 2019 года. Общая протяженность МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» (Одинцово – Лобня) составляет 52 километра, МЦД-2 «Курско-Рижский» (Нахабино – Подольск) – 80 километров.

Вокзал Восточный и еще 11 станций МЦД планируют открыть в 2021 году>>