РИАМО - 31 мар. Столичные бизнесмены до 30 апреля могут подать заявки на субсидии и грант для экспортеров, с помощью субсидий можно возместить до 12,5 млн рублей, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.
Благодаря субсидиям столичные предприниматели могут вернуть до 12,5 млн рублей. Речь идет о затратах, связанных с экспортом продукции. А грант (экспортный кешбэк) может составить 10% от выручки по экспортным контрактам, поставленным на учет в кредитных организациях. Однако сумма не будет превышать 10 млн рублей или не превысит 50% от суммы налогов, которые поступили в столичный бюджет.
Ранее на экспортный кешбэк могли рассчитывать при наличии исполненного экспортного контракта на сумму не менее 6 млн рублей. Заявки нужно было отправлять лично.
С 2021 года можно получить экспортный кешбэк по долгосрочным контрактам, обязательства по которым носят непрерывный характер (например, предусматривают регулярные поставки продукции), до их полного исполнения. А сами заявки можно отправить в электронном виде.
В прошлом году в Москве одобрили свыше 150 заявок на экспортный кешбэк на общую сумму 380 млн рублей.
Заявки принимают на платформе Московского инновационного кластера i.moscow.
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