РИАМО - 31 мар. Столичные бизнесмены до 30 апреля могут подать заявки на субсидии и грант для экспортеров, с помощью субсидий можно возместить до 12,5 млн рублей, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

«В прошлом году общая сумма субсидий и грантов, одобренных экспортерам, увеличилась почти до 500 млн рублей. В том числе благодаря поддержке города объем несырьевого экспорта московских компаний за год вырос на треть и достиг примерно 40 млрд долларов. И это несмотря на непростую внешнюю конъюнктуру на фоне пандемии», — сказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы — руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

Благодаря субсидиям столичные предприниматели могут вернуть до 12,5 млн рублей. Речь идет о затратах, связанных с экспортом продукции. А грант (экспортный кешбэк) может составить 10% от выручки по экспортным контрактам, поставленным на учет в кредитных организациях. Однако сумма не будет превышать 10 млн рублей или не превысит 50% от суммы налогов, которые поступили в столичный бюджет.

Ранее на экспортный кешбэк могли рассчитывать при наличии исполненного экспортного контракта на сумму не менее 6 млн рублей. Заявки нужно было отправлять лично.

С 2021 года можно получить экспортный кешбэк по долгосрочным контрактам, обязательства по которым носят непрерывный характер (например, предусматривают регулярные поставки продукции), до их полного исполнения. А сами заявки можно отправить в электронном виде.

В прошлом году в Москве одобрили свыше 150 заявок на экспортный кешбэк на общую сумму 380 млн рублей.

Заявки принимают на платформе Московского инновационного кластера i.moscow.