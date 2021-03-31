РИАМО - 31 мар. Кофе нужно пить с осторожностью, однако запретов на объем напитка, который будет выпит за день, нет, сообщает РИА Новости.

По словам главного диетолога департамента здравоохранения Москвы Антонины Стародубовой, резких запретов на употребление этого напитка не существует. Одну-две чашки кофе в день может позволить себе любой человек.

«Некоторые эксперты предлагают ограничивать кофеин – употреблять не более трех мг кофеина на один кг массы тела. Это значит, что при массе тела 70 кг можно себе позволить не более 210 мг кофеина, то есть не более пять-шесть чашек черного чая или трех маленьких эспрессо в день», – сказала эксперт.

Она добавила, что осторожность при употреблении кофе нужно соблюдать людям, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, а также предрасположенность к повышению артериального давления.

Стародубова подчеркнула, что кофе не рекомендован при болезнях ЖКТ, среди которых язвенная болезнь и обострение гастрита, из-за раздражающего действия напитка.

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