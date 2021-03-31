РИАМО - 31 мар. Во всех округах столицы заработают 40 мобильных пунктов вакцинации животных от бешенства, они появятся в апреле возле площадок для выгула собак, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Узнать дополнительные мобильные прививочные пункты горожанам не составит труда: это синие палатки с логотипом государственной ветеринарной службы Москвы.

Вакцинация животных пройдет до октября. Адреса мобильных пунктов, а также график работы доступны на портале mos.ru.

Бесплатно сделать прививку домашнему питомцу также можно во временных пунктах, которые работают в офисах объединенной диспетчерской службы ГБУ «Жилищник». Подробная информация доступна по круглосуточному номеру: +7 (495) 612-04-25.

Москвичам также напомнили, что отстутвие вакцинации у домашнего животного может привести к административной отвественности.

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