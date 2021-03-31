РИАМО - 31 мар. Едкие и оскорбительные шутки в свой адрес дают человеку повод задуматься о том, стоит ли продолжать общение с такими токсичными людьми, сообщила РИАМО психотерапевт, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

«1 апреля в среде близких, понимающих друг друга людей, заботящихся о душевном благополучии окружающих, часто становится поводом для обмена искрометными шутками, которые позволяют улыбнуться над близкими темами и получить положительные эмоции. Однако не все первоапрельские шутки одинаково полезны», - отметила Панова.

По ее словам, шутки, которые касаются пола, возраста, национальности или каких-либо физических особенностей человека, уже являются дискриминацией.

«И, казалось бы, такая прекрасная традиция дать повод окружающим улыбнуться, сделать мир на один день светлее и радостнее превращается в противоположность - приносит горе и ранит», - отметила психотерапевт.

Чтобы сохранить душевное равновесие, специалист посоветовала отвечать про себя горе-шутникам поговоркой «кто как обзывается - тот сам так называется».

«То есть жестокая и глупая шутка оскорбляет и унижает не объект насмешек, а в первую очередь своего автора, отражая его интеллектуальное и нравственное ничтожество. Поэтому способом восстановить эмоциональное равновесие будет мысль - а этот человек точно входит в круг лиц, чьим мнением я дорожу?» - добавила Панова.

По ее словам, даже если раньше «шутник» был значимым лицом, то жестокая шутка дает повод для серьезного разговора о ценностях и взглядах на жизнь, за чем могут последовать извинения или прекращение отношений с таким человеком.