РИАМО - 31 мар. Движение поездов возобновили на участке Калужско-Рижской линии московского метро от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки», сообщается в Telegram-канале «Метро Оперативно».

«Участок «Беляево» — «Новые Черемушки» открыт для пассажиров», — говорится в сообщении.

Участок «оранжевой» ветки закрывали из-за проведения работ по возведению Большой кольцевой линии метро и станции «Воронцовская».

Участок должны были открыть 2 апреля, однако по причине того, что строители закончили работы на три дня раньше, участок был открыт досрочно.