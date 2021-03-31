РИАМО - 31 мар. В Москве и Московской области в среду температура воздуха составит 8-10 градусов тепла, местами возможен небольшой дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Максимальная температура в столице днем составит плюс 8-10 градусов, по области — плюс 6-11 градусов», — говорится в сообщении.

Скорость юго-западного ветра составит 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70%.

Содержание кислорода в воздухе близко к климатическим значениям. Данные условия благоприятны для большинства людей, однако метеозависимые будут ощущать перемену погоды.