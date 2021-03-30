РИАМО - 30 мар. Эксперт по современному этикету и деловому протоколу Татьяна Баранова рассказала, что во время общения в Сети нужно позаботиться о качестве связи и заряде батареи, обратить внимание на внешний вид и задний фон, сообщает Федеральное агентство новостей.

«При видеозвонке рекомендуется смотреть непосредственно в камеру, чтобы у собеседников создавалось ощущение «прямого» взгляда в глаза», — сказала Баранова.

Она добавила, что при включенной камере не стоит вставать, ходить или заниматься посторонними делами. Это невежливо по отношению к собеседникам. Собирать участников по каждому поводу тоже не стоит. Некоторые вопросы нужно решать через сообщения или электронную почту.

Баранова отметила, что в группы, которые создаются в мессенджерах для решения вопросов, не рекомендуется скидывать сообщения не по теме, а также открытки и мемы.

Плохим тоном, по мнению эксперта, является сообщение в нерабочее время. Для того, чтобы отправить его нужен веский повод или договоренность с собеседником.

Баранова подытожила, что сделать беседу комфортной, а также эффективной позволит соблюдение делового поведения. Таким образом, общение должно быть построено на уважении.