РИАМО - 30 мар. Депутаты Мособлдумы разработают законодательную инициативу о расширении категории граждан, которые могут участвовать в выборах старост, сообщает пресс-служба регионального парламента.

Комитет Мособлдумы по местному самоуправлению провел круглый стол в Клину, во время которого обсудили актуальные вопросы деятельности сельских старост.

«Староста сельского населенного пункта является одним из старейших общественных институтов в России, которому насчитывается несколько столетий. За этот период он прошел много жизненных циклов от зарождения до полного упадка. В настоящее время в Московской области происходит его активное возрождение и развитие», - отметил председатель комитета по местному самоуправлению Александр Наумов.

Сейчас в регионе более 3,5 тыс. старост сельских населенных пунктов. Наибольшее количество действует в Сергиево-Посадском городском округе — порядка 250, а также в городском округе Ступино и в городском округе Клин — свыше 200.

Во всех муниципалитетах старосты регулярно организуют и проводят сходы граждан, становятся инициаторами и активными участниками многих мероприятий. При этом в подавляющем большинстве муниципальных образований старосты осуществляют свою деятельность на неоплачиваемой основе.

Участники заседания отметили необходимость поддержки инициатив сельских старост, стимулирования гражданской активности, повышения мотивации эффективного исполнения полномочий.

Так, одной из мер мотивации может стать участие в ежегодном конкурсе «Лучший специалист в сфере местного самоуправления Московской области». В настоящее время старост области не отмечают отдельно. Поэтому предложено ввести специальную номинацию – «Староста сельского населенного пункта Московской области».

Также участники заседания отметили, что на сегодняшний день есть вопросы, требующие законодательного регулирования. Например, в выборах старост в настоящее время могут принимать участие только жители населенного пункта. Граждане, владеющие на этой территории недвижимостью, имеют право совещательного голоса.

Комитет Мособлдумы по местному самоуправлению принял решение внести изменения в ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», которыми предполагается, что в выборах старост смогут участвовать также граждане, которые не имеют регистрацию в населенном пункте, но являются собственниками земельных участков и домовладений. Проект закона планируется вынести на рассмотрение Мособлдумы в мае текущего года.