РИАМО - 30 мар. Работу по внедрению электронной продажи билетов в кружки внедрили в 51 подмосковном учреждении культуры в семи городских округах, сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

«В 51 муниципальном учреждении культуры в Балашихе, Дмитровском округе, Истре, Клину, Коломне, Люберцах, Орехово-Зуевском округе проведена работа по внедрению электронной продажи билетов. Записаться в кружки можно на сайтах Домов культуры», – говорится в сообщении.

До конца года участниками проекта станут 300 домов культуры региона.

Электронная продажа билетов вводится для комфортной и быстрой покупки билета на событие, которое захотелось посетить.