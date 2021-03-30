РИАМО - 30 мар. Первые музыкальные инструменты получила Истринская детская музыкальная школа в рамках национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

«Юные исполнители уже осваивают новые гусли и балалайки. Скоро в школу поступят рояли, флейты, трубы, саксофоны, акустическое оборудование и учебные материалы», – говорится в сообщении.

Интерактивные панели для занятий сольфеджио получила Высоковская детская школа искусств в городском округе Клин. В скором времени появятся рояль, четыре пианино, хоровые станки, световое и хореографическое оборудование, новая мебель. Для ребят с ограниченными возможностями и малой мобильностью в школе создадут комфортную безбарьерную среду. Для этого будет закуплено оборудование.

На текущий момент Минкультуры Подмосковья заключило 256 контрактов на сумму 130 млн рублей на поставку музыкальных инструментов.

В рамках нацпроекта «Культура» с участием средств федерального бюджета для 17 детских школ искусств из 15 муниципальных образований региона планируется покупка музыкальных инструментов, оборудования, а также учебной литературы на 143 млн рублей.

На мероприятия национального проекта «Культура» выделяется 113,5 млрд рублей. Предполагается, что посещаемость учреждений культуры вырастет на 15% к концу 2024 года.​