РИАМО - 30 мар. На закрытом полигоне ТКО «Ядрово» в Волоколамском городском округе Подмосковья закончили строить временные пруды для фильтрата, там уже обсудили дальнейшие планы рекультивации, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Во вторник на полигоне состоялось заседание штаба о текущем положении дел. В нем приняли участие председатель совета при губернаторе Московской области по развитию общества и правам человека Марина Юденич, заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин, заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин, глава Волоколамского городского округа Михаил Сылка и общественники «Всероссийского общества охраны природы».

Они отобрали пробы технической воды, которая прошла очистку на полигоне. Образцы направили в лабораторию. Качество воды узнают через пять дней.

Аппарат для очистки воды установили на территории бывшего полигона 1 марта 2021 года. Система по сбору и утилизации свалочного газа продолжает работать – горит высокотемпературный факел мощностью 3500 м3/час. Система водоотведения поверхностного стока создана в южной части полигона. Для сбора фильтрата созданы временные пруды.

В дальнейшем планируется провести техническую и биологическую рекультивацию полигона. На биологическом этапе обязательно будут менять грунт и сажать деревья и кустарники.

Мусорный полигон «Ядрово» губернатор Московской области Андрей Воробьев закрыл вместе с 39 другими полигонами. Мусор, который сюда поступал, перенаправили на КПО «Храброво» в Можайском городском округе и КПО «Алексинский карьер» в городском округе Клин. Там отходы отсортируют и частично переработают.