РИАМО - 30 мар.1 апреля на территории 62 муниципальных образований Подмосковья стартует два онлайн-проекта - «Мамы онлайн» и «ДК онлайн», сообщает пресс-служба министерства культуры Московской области.

Один создан для мам в декретном отпуске, а другой ориентирован на граждан, в чьих населенных пунктах нет Домов культуры.

«Проект «Мамы онлайн» создан для женщин, находящихся в декретном отпуске. Они получат возможность дистанционно подключиться к множеству интересных занятий, среди которых мастер-классы, тренинги, фитнес-тренировки и другие», – говорится в сообщении.

Программа включает в себя специальные направления, в числе которых психология, медицина, кулинария, флористика.

Участники проекта «ДК онлайн» получат возможность присоединиться к регулярным программам свыше 200 клубных формирований. Среди них - изобразительное и декоративно-прикладное искусство, ораторское искусство, театр, спорт, танцы, а также вокал.

Узнать информацию о расписании проекта можно у его куратора от Минкультуры региона: Александра Галкина 8-498-602-84-84 (добавочный 46036) или у органов управления культуры муниципального образования.

Стать участником проекта «Мамы онлайн» можно по ссылке.