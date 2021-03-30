РИАМО - 30 мар. С начала этого года производственную практику в ветеринарных учреждениях Подмосковья прошли 137 студентов ветеринарного факультета Академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К. И. Скрябина, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области
Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский отметил, что студенты проходили практику в государственных ветеринарных учреждениях Минсельхозпрода региона, куда их направил вуз.
Минсельхозпрод Подмосковья сотрудничает с ветакадемией в течение долгого времени. Во время практики студентам удается познакомиться с работой государственной ветеринарной службы, подразделений и отделов.
В прошлом году практику в ветклиниках Подмосковья прошли 185 студентов.
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