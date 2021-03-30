РИАМО - 30 мар. Группе-компаний «ПИК» выдали разрешение на возведение двух корпусов в ЖК «Волжский парк», который расположен на юго-востоке столицы, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

«Проект реализуется в районе Текстильщики по адресу: 1-й Грайвороновский проезд, владение 3», – говорится в сообщении.

В двух корпусах предусмотрено 460 квартир суммарной площадью около 17,7 тыс. кв м, а также 64 кладовых помещения. Высота корпусов составит 21 этаж, в каждом из них также предусматривается один подземный этаж.

Вокруг 13 жилых корпусов также возведут детский сад, школу, надземные и подземный паркинги.​