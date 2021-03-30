РИАМО - 30 мар. В Минсельхозпроде Подмосковья состоялось заседание экспертной комиссии по племенному животноводству, где приняли решение ходатайствовать перед министерством сельского хозяйства РФ о включении предприятий «Дубна Плюс» и «Нива» в государственный племенной регистр, сообщает пресс-служба регионального министерства.

«Комиссией рассмотрены комплекты документов предприятий Подмосковья с целью определения вида племенной организации в области племенного животноводства», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Сергей Воскресенский.

Он отметил, что «Дубна Плюс» располагается в Дмитровском городском округе, а «Нива» - в городском округе Серебряные Пруды.

«Были проведены экспертизы представленных материалов, обследования поголовья сельскохозяйственных животных с предварительным выездом в хозяйства, а также анализ ведения зоотехнического и племенного учета. Комиссия отметила соответствие этих предприятий действующим нормативным документам и правилам определения видов организаций, осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», - отметил Воскресенский.