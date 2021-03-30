РИАМО - 30 мар. Прокуратура Западного административного округа Москвы утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Чеченской Республики, который не предоставил предпринимателю приобретенный у него товар — медицинские маски, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

В мае 2020 года обвиняемый вместе с соучастниками, уголовное дело в отношении которых выделено в отдельное производство, решил обманным путем похитить деньги предпринимателя, который хотел у них купить защитные маски для своих сотрудников.

Для этого они сначала вошли в доверие к бизнесмену, продав одну партию масок по цене ниже рыночной на сумму 1,2 млн рублей. После этого он уже решил купить масок на 6 млн рублей. Злоумышленники встретились с ним на складе, показали маски, которые им не принадлежали, получили деньги и скрылись.

Уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере» направлено в Никулинский районный суд Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.