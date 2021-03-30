РИАМО - 30 мар. Все городские службы столицы переведены в режим повышенной готовности в связи с ухудшением погодных условий, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
Согласно данным метеорологов, до вечера 31 марта в столице ожидается дождь и ветер с порывами до 17 м/с. За два последних дня марта может выпасть половина месячной нормы осадков.
Особый контроль будет осуществляться за объектами жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. Кроме того, бригады и спецтехника ГУП «Мосводосток» будут дежурить в местах возможных временных скоплений воды.
Также на водных объектах работают водомерные посты, которые будут круглосуточного мониторить уровень воды в Москве-реке при пропуске весеннего паводка.
Москвичей призвали быть внимательными на улице. Не стоит укрываться под деревьям, а также парковать вблизи них автомобили.
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