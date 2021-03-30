РИАМО - 30 мар. Спецназовец, раненный при обстреле дома в Мытищах, находится в ЦРБ Лобни, его здоровью ничего не угрожает, сообщает РИА Новости.

«Раненный в результате спецоперации сотрудник Росгвардии доставлен в ЦРБ Лобни, где ему оказана вся необходимая квалифицированная медицинская помощь. В настоящее время его переводят в Главный военный клинический госпиталь Росгвардии», - говорится в сообщении.

Во вторник утром сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом, расположенный в поселке Вешки в Мытищах, для проверки поступившей информации о незаконном хранении оружия. 61-летний хозяин дома начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов.

К месту инцидента стянули силы спецназначения. Во время штурма начался пожар. Стрелок, предварительно, погиб в огне.

Видео с места стрельбы по силовикам из частного дома в Мытищах>>