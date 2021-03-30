РИАМО - 30 мар. Пожарные начали тушить коттедж в поселке Вешки в Мытищах, откуда велась стрельба по силовикам, передает ТАСС.

Пожар начался во время штурма дома, где, по данным правоохранителей, могла располагаться подпольная оружейная мастерская. Спецоперация длилась около 9 часов. В результате штурма огнестрельное ранение получил сотрудник одного из спецподразделений. Стрелок, предварительно, погиб.

«Пожарные вошли в дом и приступили к тушению пожара и разбору завалов», - сказал источник.

Мужчина открыл огонь, когда к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов. К дому были стянуты силы спецназначения.

В СК уже возбудили уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Расследование данного дела взял под свой контроль глава СКР Александр Бастрыкин.

Видео с места стрельбы по силовикам из частного дома в Мытищах>>