РИАМО - 30 мар. Глава СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела в отношении жителя подмосковных Мытищ, открывшего огонь по правоохранителям, сообщается на официальном сайте ведомства.

Во вторник утром сотрудники ФСБ и МВД пришли в частный дом, расположенный в поселке Вешки для проверки поступившей информации о незаконном хранении оружия хозяином дома.

61-летний мужчина начал стрелять по сотрудникам правоохранительных органов.

Специальная операция на месте происшествия продолжается. По последним данным, в доме стрелка начался пожар.

Видео с места стрельбы по силовикам из частного дома в Мытищах>>