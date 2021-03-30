РИАМО - 30 мар. Киберпреступники обычно давят на жертву и пытаются вывести ее из равновесия, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Когда спрос на удаленные услуги в Подмосковье вырос, активизировались мошенники в интернете. Специалисты ГУРБ назвали основные уловки мошенников.

«Будьте внимательны и не поддавайтесь на уловки мошенников. Соблюдая необходимые правила профилактики, вы находитесь в безопасности», - отметил заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

На вас выходят сами

Чаще всего мошенники сами становятся инициатором контакта. Вам приходит СМС-сообщение, звонит незнакомец, приходит письмо на электронную почту или в мессенджере. В таких случаях сразу следует насторожиться. Не стоит забывать, что номер, аккаунт или сайт можно подделать, поэтому верить на слово нельзя.

С вами говорят о деньгах

Речь всегда идет про деньги. Мошенники могут напугать вас, что вы потеряете средства или наоборот посулить богатства. Говорят обычно о выгоде и безопасности, но тема всегда будет так или иначе связана с деньгами.

На вас давят

Киберпреступники часто торопят жертву, не дают ей подумать или сделать выбор. Если чувствуется психологический дискомфорт, то лучше сразу прекратить диалог На встречные вопросы у мошенников всегда найдутся ответы.

Вас выводят из равновесия

Один из ключевых элементов успешного навязывания – вызвать у человека сильные эмоции, например, страх или радость. Мошенники могут рассказать о победе в лотерею или наследстве. Но, чтобы выдать вам деньги, попросят внести небольшой взнос. Как только данные банковской карты будут введены на сайте или сообщены мошенникам, с деньгами можно будет попрощаться.

Вас просят сообщить данные

Мошенникам нужны СМС-пароли, пин-коды, секретные реквизиты карты, а также логины и пароли к сайту банка и мобильному приложению. Ни в коем случае никому нельзя сообщать эти данные – настоящий сотрудник банка их никогда не спросит. Не стоит забывать и про фишинговые сайты, которые передадут прес0тупникам ваши данные. Вводя данные для оплаты в интернете, нужно быть полностью уверенным в надежности ресурса.

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