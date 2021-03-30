РИАМО - 30 мар. В столице завершили расследование уголовного дела в отношении 25-летней женщины, которую уличили в убийстве двух малолетних детей, происшествие произошло в середине ноября прошлого года, сообщила РИАМО старший помощник руководителя Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

Женщина задушила детей 2015 и 2017 годов рождения в квартире на северо-востоке мегаполиса.

«В ходе расследования уголовного дела женщине проведена комплексная стационарная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, из заключения которой следует, что она не могла и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими вследствие психического расстройства», – сказала Иванова.

Уголовное дело по пунктам «а, в» части второй статьи 105 УК РФ «Убийство» направили в прокуратуру с целью утверждения постановления о применении в отношении женщины принудительных мер медицинского характера, а также для дальнейшей передачи дела в суд для рассмотрения по существу.