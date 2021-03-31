РИАМО - 31 мар. Участок Калужско-Рижской линии Московского метрополитена от станции «Беляево» до станции «Новые Черемушки» планируют досрочно открыть в среду, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Участок «оранжевой» ветки закрывали в связи с проведением работ по строительству Большой кольцевой линии метро и станции «Воронцовской». Изначально участок планировалось открыть 2 апреля.

«Метро заработает в обычном режиме — строители смогли закончить работы на три дня раньше», - отметили в пресс-службе.

На время закрытия участка станция «Новые Черемушки» продолжала работать в штатном режиме и без сбоев. Пассажиропоток вырос почти в 3 раза. За период с 20 по 29 марта включительно станцией воспользовались свыше 942 тыс. человек.

С открытием участка до 1 апреля будут сняты и введенные ранее ограничения на дорогах.​

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