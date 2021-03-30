РИАМО - 30 мар. Сотрудники администрации городских округов Подмосковья, где проходят железнодорожные пути, вместе с контролерами проводят уроки в школах по безопасному поведению вблизи ж/д инфраструктуры, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

С начала 2021 года на ж/д Подмосковья погибли 75 человек, среди которых были трое детей. На прошлой неделе в нескольких школах городского округа Жуковский прошли беседы с учениками. Планируется посетить все школы Подмосковья, расположенные вблизи путей. На данную тему предусмотрены также родительские собрания.

«Работа по предотвращению несчастных случаев проводится регулярно, на наиболее опасных участках железной дороги устанавливаются ограждения. Особое внимание уделяется ликвидации так называемых «народных троп», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.

Также на станциях проходят рейды по предупреждению травматизма и смертности на железной дороге региона.

По словам Каратаева, главной причиной смертности на ж/д путях остается переход в неположенном месте. Школьникам напомнили, что перед тем, как переходить пути нужно обязательно снять наушники, капюшон или прекратить разговор по телефону. Но самое важное, что объясняли детям, – переходить пути можно только в специально предназначенных для этого местах.