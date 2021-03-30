РИАМО - 30 мар. Сотрудники администрации городских округов Подмосковья, где проходят железнодорожные пути, вместе с контролерами проводят уроки в школах по безопасному поведению вблизи ж/д инфраструктуры, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.
С начала 2021 года на ж/д Подмосковья погибли 75 человек, среди которых были трое детей. На прошлой неделе в нескольких школах городского округа Жуковский прошли беседы с учениками. Планируется посетить все школы Подмосковья, расположенные вблизи путей. На данную тему предусмотрены также родительские собрания.
Также на станциях проходят рейды по предупреждению травматизма и смертности на железной дороге региона.
По словам Каратаева, главной причиной смертности на ж/д путях остается переход в неположенном месте. Школьникам напомнили, что перед тем, как переходить пути нужно обязательно снять наушники, капюшон или прекратить разговор по телефону. Но самое важное, что объясняли детям, – переходить пути можно только в специально предназначенных для этого местах.
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